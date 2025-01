Schwule Liebe und queere Serien zum Streamen

Expand Foto: Pro-Fun Media Detlef_03 Lilo Wanders in „Detlef – 60 Jahre schwul"

PRIDEtv ist die kleine Schwester von OUTtv und ist nun verfügbar auf waipu.tv. Ab sofort bereichert PRIDEtv mit preisgekrönten Arthouse-Filmen, fesselnden Dokumentarfilmen, beliebten queeren Serien, Kurzfilmen, Reality-Shows und originellen Dokumentationen Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. PRIDEtv ist ein Lifestyle-Kanal für die LGBTIQ*-Community und eine aufgeschlossene Gesellschaft.

Der Kanal steht allen Kunden zur Verfügung. Das Programm geht über reine Unterhaltung hinaus: Es schafft einen Raum, in dem sich jeder auf dem Bildschirm wiederfinden kann. Von zum Nachdenken anregenden Dokumentarfilmen, die Licht auf LGBTIQ*-Themen und -Geschichte werfen, bis hin zu packenden, preisgekrönten Filmen und beliebten queeren Serien. Durch die Kraft des Geschichtenerzählens fördert der Sender Toleranz in der Gesellschaft – denn was verbindet mehr als gemeinsames Lachen, Weinen oder Wohlfühlen?

Expand Foto: Pro-Fun Media Mario Szene aus dem Film „Mario“

Das sind die Programm-Highlights der nächsten Wochen auf PRIDEtv:

– „Mario“ (Film): Mario verliebt sich zum ersten Mal – und zwar in Leon, seinen Konkurrenten um einen Platz in der ersten Fußballmannschaft. Hier gibt es mehr zum Film.

– „Luft“ (Film): Die zarte Liebesgeschichte zwischen Manja und Louk, die sich in einer Hochhaussiedlung am Stadtrand begegnen.

– „Sexfluencing“ (Serie): Eine queere Influencerin navigiert die Herausforderungen des Datings in London.

– „Detlef – 60 Jahre schwul“ (Doku): Ein Porträt des Bielefelders Detlef Stoffel, Pionier der deutschen Schwulenbewegung.

– „Orfeos Traum“ (Film): Enis und Philipp erleben die Höhen und Tiefen einer engen Freundschaft.

– „Queen of the Oilpatch“ (Serie): Massey Whiteknife stellt mit seiner Alter Ego Iceis Rain die Welt der kanadischen Ölindustrie auf den Kopf.

PRIDEtv ist jetzt über www.waipu.tv verfügbar

