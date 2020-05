× Erweitern Foto: Salzgeber Oma & BELLA

Foto: Salzgeber Oma & Bella

Meine Omas sind vor einigen Jahren gestorben, es mag also sein, dass mich dieses Vermissen beeinflusst hat, diesen Film gleich und vorab schon zu mögen.

Aber so viel Warmherzigkeit und Lebensfreude, wie der Film OMA & BELLA rüberbringt, verdient einfach mehr als bloße Sympathie!

Der Film von Alexa Karolinski nimmt dich mit in die WG der beiden miteinander befreundeten Jüdinnen Bella Katz (1923 – 2014) und Regina Karolinski (1927 – 2019) in Berlin-Charlottenburg. Und während die beiden liebenswerten Energischen dann so eine Hühnersuppe kochen, erzählen sie von ihrer Kindheit in Vilnius und Katowice, den Ghettos und ihren Männern ... Der Film ist ab dem 4. Juni hier zu sehen. Eine schöne Erinnerung an zwei tolle Frauen.