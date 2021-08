DeutscherFernsehpreis: Open-Air-Show in Köln

×

Barbara Schöneberger „Die Vorstellung, dass ich durch den Abend führen darf – mit den Besten der Besten aus dieser wunderbaren Branche und dann auch noch in unterschiedlichen Kleidern, freut mich unendlich!"

Nicht verwechseln! Daniel Donskoy moderiert die nächste Ausgabe des „Deutschen Filmpreises“, die ist aber erst am 1. Oktober

Mitte September werden Schauspieler*innen und Regisseur*innen für ihre Kunst und ihr Können gewürdigt. Moderiert wird der 22. Deutsche Fernsehpreis – man ahnt es – von Barbara Schöneberger. Wir freuen uns!

Moderatorin Barbara Schöneberger: „Nachdem der Deutsche Fernsehpreis in den letzten Jahren eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, sind wir nun endlich wieder da, wo wir hingehören, nämlich im großen deutschen Fernsehen. Ich liebe es einfach, wenn Menschen kommen, um anderen dafür zu gratulieren, dass sie etwas besonders gut gemacht haben. Und das wird glücklicherweise auch in diesem Jahr wieder so sein – auch wenn wir jetzt alle wieder aufrecht sitzen und den Bauch einziehen müssen.“

Am 16. September werden in gleich 30 (!) Kategorien Künstler*innen geehrt, RTL überträgt ab 20:15 Uhr etwas zeitversetzt, gestiftet wurde der Deutsche Fernsehpreis von RTL, ZDF, SAT.1, ARD und der Deutschen Telekom, die Mischung der Stars und Projekte wird also vielfältig und bunt. Ort der Show ist die Medienstadt Köln, deren Oberbürgermeisterin Henriette Reker freut sich schon auf die Preisverleihung: „Köln ist Deutschlands Medienhauptstadt. Nicht ohne Grund wird der Deutsche Fernsehpreis seit 1999 hier vergeben. Ich freue mich sehr, dass wir diesen renommierten Preis zur besten Sendezeit in einer der schönsten Kulissen der Stadt erleben werden: Open Air im Tanzbrunnen mit Blick auf den Dom.“ www.deutscher-fernsehpreis.de