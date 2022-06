OUTtv jetzt Magenta!

× Erweitern Foto: OUTtv Where The Bears Are Sexy Kerls bei „Where The Bears Are“

Foto: OUTtv DragRace Thaliland

Nein, das Programm des europäischen queeren TV-Senders OUTtv wird nicht von bunt auf nur noch monochromatisch umgestellt. Im Gegenteil: In Kooperation mit der blu Mediengruppe dürfte es noch vielfältiger werden. Was aber so richtig ins Gewicht fällt: OUTtv ist jetzt über MagentaTV auf Kanal 68 empfangbar.

Ab dem 1. Juli 2022 ist der europäische Fernsehsender OUTtv bei MagentaTV, dem IPTV-Dienst der Deutschen Telekom, auf Kanal 68 empfangbar. Mit einer Reichweite von mehr als 5 Millionen deutschen Haushalten ist OUTtv der erste Lifestyle-TV-Sender für die LGBTQI*-Community und für alle Aufgeschlossenen. Das Programm umfasst eine große Auswahl an queeren Arthouse-Filmen, Dokumentarfilmen, Serien und eigenen OUTtv-Originals.

„Ich bin überglücklich und stolz, dass OUTtv seinen LGBTQI*-Fernsehkanal bei der Deutschen Telekom startet! Nach jahrelangem Wunsch der deutschen OUTtv-Zuschauer und -Fans wird unser queeres Lifestyle-Programm nun dauerhaft ein fester und bunter Bestandteil der deutschen Medienlandschaft werden. Erreichbar für mehr als 4 Millionen Haushalten über MagentaTV. Das Angebot wird stetig in den kommenden Jahren für das Publikum erweitert, um ein vollumfassendes Inhaltserlebnis bieten zu können. OUTtv hat eine ganze Reihe neuer LGBTQI+ Filme, Serien und Dokumentationen im Angebot, die man gesehen haben muss.“, Gründer und CEO Marc Putman

Foto: Pro-Fun Media Wo willst du hin Habibi? Szene aus „Wo willst du hin, Habibi?“

Auf OUTtv erwarten euch so denn auch Highlights wie „Olly Alexander – Growing Up Gay“, „Veneno“, „Where The Bears Are“ und „OUT“, Serien wie „Krista’s Road to Eurovision“, „The Niki Today Tonight Show“, „Drag Race Thailand“, „Woke“, „RuPaul’s Gay for Play“, „Pornstar Pandemic“ und „My Life is a Telenovela“ sowie „Shade Queens of NYC“. Auch Klassiker des jungen queren Kinos wie „Mario“ oder „Wo willst du hin, Habibi?“ sind abrufbar.

Der Verleger der blu Mediengruppe, Olaf Alp, wies in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit einer eigenständigen LGBT+ Medienstruktur hin. „Social Media Plattformen üben regelmäßig Zensur an queeren Inhalten, während Mainstream Medien sich nur punktuell für unsere Themen interessieren. Eine unabhängige Präsenz auf allen Medienkanälen ist daher unerlässlich für die Meinungsbildung in unserer Community.“

Übrigens: Wer kein MagentaTV hat, kann OUTtv bereits über NetCologne und den Prime Video Channel empfangen oder OUTtvs eigenen On-Demand-Service „OUTtv Pro“ abonnieren. Letzteres Angebot ist inzwischen die größte queere Content-Bibliothek im deutschsprachigen Europa. Zapp mal rein! www.out.tv