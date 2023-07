„PASSAGES“ von IRA SACHS

× Erweitern Foto: SBS Productions

Am 31. August kommt einmal mehr Liebeswirrwarr ins Kino. Es liebt ein Mann eine Frau. Aber auch seinen Mann, der zuvor die Hauptrolle in seinem Leben hatte.

Endet nun die eine, beginnt die neue Beziehung. Bisexualität oder ein Coming-in? Lustig, aufgedreht aber auch tief, trotzdem ganz anders als bei Céline Dions „Love Again“.

Erzählt wird in dem Film von Tomas (Franz Rogowski) und Martin (Ben Whishaw), seit Jahren einglückliches schwules Paar, bis Tomas die Grundschullehrerin Agathe (Adèle Exarchopoulos) bei Dreharbeiten in Paris trifft. Und sich ohne Rücksicht auf seinen Partner in eine Affäre mit ihr stürzt. Ein Film über die komplexen Widersprüche und Grausamkeiten von Liebe und Begehren, über Sex, Sexualität, Liebe und Verlust. Es sei ein „ehrlicher, frischer und verführerischer Blick auf das Chaos moderner Beziehungen“, so der Filmverleih. Auf jeden Fall unterhaltsam. mubi.com/de