🇺🇸🇬🇧 Präsidentinnensohn liebt Prinzen

× Erweitern Foto: amazon Prime Privat sind die beiden Schauspieler ebenfalls eng befreundetÂ

Foto: amazon Prime Wird es DIE schwule Sommer-Romanze?

Was für ein schönes Märchen, das uns da das Internetkaufhaus, der Streaming-Anbieter amazon anbietet: „Red, White & Royal Blue“. Ein schwules Märchen.Â

Der Sohn der US-amerikanischen Präsidentin Ellen Claremont (diese wird von Uma Thurman gespielt), Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) verliebt sich in den Prince of Wales Henry (Nicholas Galitzine). Da bleiben Verwicklungen nicht aus.

Schon, weil die beiden Männer sich am Anfang gar nicht mögen. Und weil Ellen Claremont gerade in Sachen Wahlkampf loslegt. Die Verfilmung des erfolgreichen Romans „Royal Blue“ von Casey McQuiston ist eine erfrischende schwule Komödie, die #mensch sich gönnen sollte. Der (recht lange) Trailer ist unser Video des Tages! Morgen soll der romantische Film bei amazon Prime verfügbar sein. Märchen-Eskapismus in Zeiten düsterer Nachrichten, das muss erlaubt sein.Â