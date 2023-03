Pride Night: Das Herz auf der Zunge

Nachdem im Februar das lesbische Drama „Two“ auf dem Programm stand, wartet im März ein Docutainment-Highlight bei Deutschlands queerster Kinoreihe.

Wir gehen zurück in den April 1996 in Madrid. Eine der beliebtesten Late-Night-Shows geht für einen Bericht über Prostitution auf die Straße – und plötzlich kommt sie ins Bild: langes braunes Haar, knallrote Lippen, volle Brüste und das Herz auf der Zunge. Fast über Nacht wird Cristina „La Veneno“ Ortiz (1964 – 2016) zu einer Mediensensation und entwickelt sich zu einer der sichtbarsten transsexuellen Personen in der spanischen Unterhaltungsindustrie.