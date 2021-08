Servus! „Prince Charming“-Kandidat Flo

Nach und nach stellen wir Dir auf männer.media die Kandidaten der neuen Staffel „Prince Charming“ vor.

Der Münchner Flo (34) ist kein Kind von Traurigkeit. Aber er mag auch die Natur.

Hobbys: Bin generell sehr gerne in der Natur unterwegs. Und ich liebe Reisen, Pauschalurlaub wäre mein größter Alptraum!

Deine Geheimnisse: Ich hatte viele außergewöhnliche Sexdates, zum Beispiel im Krankenwagen, in einer Badewanne, die ich mit einem Unbekannten geteilt habe, oder eine schnelle Nummer in einem Supermarkt in London.