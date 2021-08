„Prince Charming“: Maurice aus Köln ist dabei

Kim Tränka (31), der neue „Prince Charming“, geht ab 17. August 2021 in der 3. Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right.

Nach und nach stellen wir Dir auf männer.media die Kandidaten der neuen Staffel „Prince Charming“ vor.

Maurice ist 22 und kommt aus dem quirligen Köln. Mitgemacht hat er schon bei der Wahl zum Mr. Gay.

Lebensmotto: I'm the Captain of my soul

Über dein Outing: 2019 hatte ich mein Outing durch die Teilnahme an der Mr. Gay Germany Wahl. Es war sehr spannend, da mein Umfeld es aus der Presse erfahren hat und ich zu dem Zeitpunkt im Ausland war.

Liebe ist …? … Grenzenlos und ein unbeschreibliches Gefühl.