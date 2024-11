„Promis unter Palmen“ – Es geht wieder los

× Erweitern Bild: © Joyn/Rudi Skukalek / Tan Nian Xing

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Katy Bähm (rechts im Bild neben Chantal) war auch schon dabei

„Forsthaus Rampensau“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Big Brother“, „Das Sommerhaus der Stars“ und eben „Promis unter Palmen“, Reality-TV-Formate sind weiterhin extrem erfolgreich.

Aktuell wird für „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ in Thailand gedreht, wir sehen diese Guilty Pleasure dann im Frühjahr 2025, so SAT.1. Mit dabei sind zum Beispiel High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert, Lotto-Millionär Chico, „DSDS“-Sänger Menowin Fröhlich, Model Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Influencer Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Reality-Star Nikola Glumac und Reality-Stern Melody Haase. Wir sind gespannt, was in der Strandvilla unter permanenter Kamerabeobachtung so alles passieren wird – hoffentlich kein Mobbing (mehr)! Und hoffentlich werden die goldene Kokosnuss und die 50.000 Euro im Koffer ohne große Blessuren und mit viel Spaß gewonnen.

„Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ soll im Frühjahr 2025 auf SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein.

Besuch uns auf Instagram: