Am 2. Januar 2025 startet „QUEER“ mit Daniel Craig im Kino. In ausgewählten Filmtheatern ist der von Kritiker*innen gefeierte Film von Luca Guadagnino, der auf dem Buch „Queer“ von William S. Burroughs basiert, schon im Dezember zu erleben.

Der Film spielt Mitte des 20. Jahrhunderts in in Mexiko-Stadt. Hier lernt William Lee (Daniel Craig) nach und nach mit Eugene Allerton, einem ehemaligen Soldaten, das Lieben, sich für andere Menschen zu öffnen, Intimitäten zuzulassen. Seine Premiere feierte „QUEER“ dieses Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig, jetzt können wir den Film endlich alle genießen. Neben Daniel Craig und Drew Starkey in den Hauptrollen, kann #mensch sich auch über Omar Apollo und Andra Ursuta freuen.

Über William S. Burroughs: Der US-amerikanische Künstler, Drogenkonsument und Katzenliebhaber William S. Burroughs (1914 – 1997) setzte mit seinen Büchern Maßstäbe und provozierte die Gesellschaft. Werke wie „Junk“, „Exterminator!“, „Ali’s Smile / Naked Scientology“, „Queer“ oder „Naked Lunch“ sorgten für Skandale und LGBTIQ*-Sichtbarkeit. 1976 arbeitete er mit Rosa von Praunheim für dessen Projekt „Underground & Emigrants“ zusammen, in den 1990ern dann auch mit Kurt Cobain (1964 – 1994) von der Band Nirvana.

