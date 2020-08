Bewusst im Kino: das queerfilmfestival

× Erweitern Foto: Salzgeber Ein Foto aus dem Film „are we lost forever“ von David Färdmar, der am 4.9. im Kino zu sehen ist

queerfilmfestival.net

Der Spätsommer erfreut mit einem Community-Filmfestival von Salzgeber, das bundesweit die Szene beglücken soll.

Vom 2. bis 6. September findet in insgesamt 11 Städten das queerfilmfestival statt, das Motto ist „Uns gehört die Welt!“ – aus dem Eröffnungsfilm „Futur Drei“. Der Filmverleih Salzgeber präsentiert in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien die besten queeren Filme des Jahres. Fast alle Filme laufen als Deutschlandpremieren.

Futur Drei

„Trotz der mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen haben wir uns entschieden, dass das queerfilmfestival 2020 in die Kinos gehört. Wir zeigen deshalb den Großteil des Programms ausschließlich auf der großen Leinwand“, so das Team von Salzgeber via E-Mail.

„Dies ist eine bewusste Entscheidung für das Kino als richtiger Ort für unsere Filme und auch der Wunsch der Filmemacher_innen und ihrer Teams, die oft jahrelang an den Filmen gearbeitet haben. Wir glauben, dass der gemeinsame Kinobesuch ein ganz besonderes und einzigartiges Erlebnis ist, das gerade jetzt für uns und die Filme wichtiger denn je ist. Unser Hauptprogramm umfasst 18 Filme. 12 davon sind exklusiv im Kino zu sehen, weitere 6 Filme – inklusive eines Kurzfilmprogramms – zeigen wir als Online-Premieren. Auch die Retrospektive „New York, New York“ wird online gezeigt.“

queerfilmfestival.net

Hier geht es zu unserem Interview mit David Färdmar