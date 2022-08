queerfilmfestival in 13 Städten

× Erweitern Foto: „Der Schwimmer“, Ingenue Productions / Salzgeber „Der Schwimmer“, Ingenue Productions, Salzgeber Szene aus „Der Schwimmer“ von Adam Kalderon

„Peter von Kant“ von François Ozon

Schwul, queer, sexy: Es ist einer der Höhepunkte des Jahres für alle Filmfans, das queerfilmfestival, das vom 8. bis 14. September queere Filmkunst zeigen wird.

„Wir freuen uns schon sehr, mit Euch diesmal eine ganze Woche wieder die besten neuen nicht-heteronormativen Filme des Jahres zu feiern!“, so das Team des Filmfestivals online mit berechtigter Vorfreude. Und auch wir sind begeistert! Eröffnet wird das queerfilmfestival mit François Ozons schwuler Verneigung vor Rainer Werner Fassbinder: „Peter von Kant“, mehr zum Film hinten auf unseren FILM-Seiten. Weitere Highlights sind Mohammad Shawky Hassan in „Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?“ und das Coming-of-Age-Drama „Mein erster Sommer“.

Besonders gefallen hat uns auch Adam Kalderons „Der Schwimmer“ (Bild), ein (sexy!) Film über einen Schwimmer, Erez, der sich zwischen der Liebe und seinem sportlichen Lebenstraum Olympia entscheiden muss. Ein schwules und hochsommerlich-schwüles Sportdrama mit jeder Menge Haut, Speedos und trainierten Sportlern. Der Film läuft in Berlin am 9. September in Anwesenheit von Regisseur Adam Kalderon beim queerfilmfestival im Kino Delphi Lux. Und am 21. September erneut im Rahmen der queerfilmnacht, ebenfalls im Delphi Lux.

8. – 14.9., queerfilmfestival 2022, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Fürstenwalde, Halle (Saale), Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien, www.queerfilmfestival.net