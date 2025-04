Bloß nicht lachen, Riccardo

× Erweitern Foto: amazon prime video Bully, Riccardo Simonetti, Jürgen Vogel, Hazel Brugger, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst, Helene Bockhorst, Ralf Schmitz, Florian David Fitz und Giovanni Zarrella

Riccardo Simonetti

Morgen startet die sechste Staffel von „LOL! Last One Laughing“ – und diese Staffel hat es in sich! Mit dabei sind unter anderem Florian David Fitz, Hazel Brugger, Till Reiners, Ariane Alter, Jürgen Vogel und eben Riccardo Simonetti.

Einmal mehr wird Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, Synchronsprecher und Produzent Michael Alexander „Bully“ Herbig darauf achten, dass NICHT gelacht wird, denn wer lacht, der / die fliegt beim zweiten Mal raus ... In der – übrigens ursprünglich aus Japan kommenden – Show treten mehrere Comedians gegeneinander an, um 50.000 Euro für einen wohltätigen Zweck zu gewinnen. Für sechs Stunden sind sie gemeinsam in einem Wohnzimmer-ähnlichen Set untergebracht und versuchen, sich gegenseitig mit kurzen Auftritten zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst zu lachen. Zusätzlich sorgen Überraschungsgäste mit eigenen Comedy-Einlagen für Unterhaltung. Für alle Zuschauer*innen ein urkomisches Vergnügen! Und hier haben wir den aktuellen Trailer zu „LOL: Last One Laughing Staffel 6“ für dich. amazon.de/primevideo