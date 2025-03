Riccardo Simonetti bei der „Sesamstraße“

× Erweitern Foto: NDR /S esame Workshop / Jonathan Friesicke

Seit Anfang März laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der seit 1972 erfolgreichen „Sesamstraße“.

Mit dabei sind natürlich Ernie, Bert, Elmo und ihre Freund*innen. Als besondere Gäste mit von der Partie 2025: Riccardo Simonetti und das Magierduo Siegfried & Joy. Zu sehen sein soll die neue Staffel ab Oktober in der ARD Mediathek und bei KiKA.

„Ich liebe es, dass es der ‹Sesamstraße› schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken. Kinder werden nicht angelogen und auch nicht für doof verkauft – ganz im Gegenteil, man nimmt sie an die Hand und führt sie altersgerecht an Themen heran. Mit Spass und ganz viel Wärme“

Riccardo, am 16. Februar 1993 in Bad Reichenhall geboren und inzwischen in Berlin zu Hause, ist ein echter Star der internationalen Netzwelt. Der Queer ist nicht nur Buchautor und TV-Host, sondern auch Podcaster, Werbegesicht für coole Fashion-Brands, Google und jede Menge Beautylabels. Doch Riccardo nutzt seine Reichweite auch für gute Zwecke: Das Europäische Parlament hat ihn sogar zum „LGBTIQ*-Sonderbotschafter“ ernannt. 2022 war er in einer Folge der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ zu sehen, 2024 ging es für ihn aufs „Traumschiff“ (wir berichteten) und nun in die „Sesamstraße“. www.sesamstrasse.de

