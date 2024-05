Roman Polanski: „The Palace“ neu auf DVD

× Erweitern Foto: Weltkino Filmverleih / © 2023, M. Abramowska Schauspieler Bongo Minetti (Luca Barbareschi) mit Hotelmanager Hansueli (Oliver Masucci)

Expand Weltkino Filmverleih

Wunderbare Schauspieler*innen in einem schwarzhumorigen Film: „The Palace – Die Party des Jahrtausends!“. Eine derbe Satire, bitterböse und extrem unterhaltend, eine Party zum Millennium, die aus dem Ruder läuft. Ab dem 31. Mai als DVD und zum Streamen zu haben.

„Sich nach Herzenslust mit Kaviar vollstopfen“ – der Hotelmanager erwartet von seinem Team Perfektion, Präzision und das Verständnis dafür, dass, wenn es diesen illustren Gästen gutgeht, dass dann die Allgemeinheit davon profitiert. In Roman Polanskis gefeiertem Film zeigen der Wiener Stern Oliver Masucci, die französische Charakterdarstellerin Fanny Ardant, der britische Meister der Komik John Cleese, Hollywoodstar Mickey Rourke (grandios überheblich!) und der Berliner Publikumsliebling Milan Peschel, wie die Reichen und (gar nicht so) Schönen es in einem altehrwürdigen Luxushotel in den verschneiten Alpen an Silvester krachen lassen wollen. Es läuft aber alles aus dem Ruder ... Ein Film, der den Jetset perfekt parodiert, ohne es platt vorzuführen, ein Film, der scharfe Beobachtungen in kleine und große Seitenhiebe und Szenen umsetzt. Beim Genuss kommt #mensch aus dem Lachen und Schmunzeln gar nicht mehr raus, muss manchmal aber auch würgen. Klasse!

× Erweitern Foto: Weltkino Filmverleih / © 2023, M. Abramowska Magnolia (Bronwyn James) sorgt sich um ihren (toten) Mann (John Cleese)

Wir sind auch auf Instagram: