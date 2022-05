RTL setzt noch eine drauf: Tim Mälzer und die Queens

× Erweitern Bild: RTL VivaLaDiva Mit „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ kommt am 20.6. bei RTL die erste Promi-Rate-Show rund um Make-up, Perücken und schillernde Outfits auf die TV-Bildschirme

Foto: M. Rädel Bambi Szene-Liebling Bambi ist mit dabei

Die TV-Landschaft ist vielfältig geworden. Es glitzert, schillert und stöckelt überall. Mitunter regen sich sogar Stimmen in und aus der Community, die sagen, dass sie sich nicht von den aktuell angesagten queeren Influencern repräsentiert fühlen. Das ist schade.

Jeder soll doch so funkeln, strahlen und wirken, wie er will, dafür haben wir doch gekämpft, oder? Was natürlich nicht sein darf – und das ist auch NICHT so – dass man sich unbedingt auf eine bestimmte Art zeigen und inszenieren muss. Außer man hat eben Lust darauf. Achten muss die Community aber auch darauf, dass nicht das passiert, wogegen die Frauenbewegung auch schon jahrelang ankämpft, dass die Industrie einen erst verunsichert („Ohne Make-up bist Du nicht schön genug“), dann einen zum Kauf bestimmter Produkte verführt, die – via YouTube-Shows – dann dafür sorgen sollen, dass man sich besser fühlt. Das sind allerdings Auswüchse des Kapitalismus, die umgangen werden können, müssen, sollten.

Foto: ProSieben / Boris Breuer Catherrine Leclery ist regelmäßig im TV zu sehen

Und nun kommt RTL ins Spiel, der Sender setzt auf von uns schon jahrelang supportete Queers wie Olivia Jones, Catherrine Leclery und Bambi Mercury und vereint diese in einer TV-Show. Moderiert von Tim Mälzer! In der TV-Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ mit dem Motto „Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig!“ erhalten sieben prominente Männer erhalten ein spektakuläres Drag-Over und werden dann bewertet …

RTL verrät dazu schriftlich: „Jorge González, Jana Ina Zarella, Olivia Jones und Tahnee rätseln in zwei Panel-Teams, wer sich hinter sechs der Queens verbergen könnte. Tipps zu den wahren Identitäten sind im Kostüm, in der Farb- und Musikauswahl versteckt. Eine Fachjury aus fünf professionellen Drag Queens – Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Ivanka T. und Pam Pengco – bewertet in drei Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheidet Runde um Runde, für wen an dieser Stelle Schluss ist. Am Ende kann nur eine Queen den Sieg mit nach Hause nehmen – so und nicht anders verlangt es das Gesetz einer knackigen Drag-Competition.“ Mit „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ kommt am 20.6. bei RTL die erste Promi-Rate-Show rund um Make-up, Perücken und schillernde Outfits auf die TV-Bildschirme, wir sind gespannt. www.rtl.de