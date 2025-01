„Barbie“ auf RTL+

× Erweitern Foto: Warner Bros. Pictures Ken fühlt sich überfordert und benachteiligt und erschafft ein „Kendom“

Expand Foto: Warner Bros. Pictures „Stereotyp-Barbie“ (Margot Robbie) lebt eigentlich glücklich mit ihren Mädels und all den Kens in ihrem Barbieland. Doch es überkommen sie Selbstzweifel und Ängste, also wagt sie eine Reise in die reale Welt – das bleibt nicht ohne Folgen ...

„You can brush my hair, undress me everywhere...“ – Der weltweit erfolgreichste Film 2023, „Barbie“, startet im Februar auf RTL+. Rosa Träume und Stereotypen treffen auf Realität und auf Emanzipation.

Die vollbusige Puppe und ihre rosa-pinke Welt sind Kult. Und für manche sexistische Provokation. Der Film „Barbie“ mit dem kanadischen Schauspieler Ryan Gosling als Ken und einem hervorragenden Soundtrack von unter anderem Dua Lipa und Billie Eilish wurde zum Welterfolg. Und den können wir jetzt streamen.

Einst stand Barbie für den plastikgewordenen Hetero-Cis-Mann-Traum einer weißen Frau. Die Augen groß, die Taille winzig, die Brüste prall und der Kopf mit Luft gefüllt. Letztes ist bei allen Puppen so, ja, aber der Rest wurde in den letzten Jahren mehr und mehr divers. 2019 etwa führte Barbie Figuren ein, die mit Einschränkungen „leben" – darunter eine Puppe mit einer Prothese. Das kann #mensch nur begrüßen, denn in der Kindheit wird der Mensch geprägt, im Spiel lernt er, was „normal" ist. Der Film „Barbie" ist ab dem 12. Februar bei der RTL+ zu erleben.