„Ich bin das richtige Gewürz für jede Show“ – Sam Dylan

×

× Erweitern Foto: RTL / Boris Breuer Die 18. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar.

Expand Foto: RTL / Stefan Gregorowius Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare Queere Reality-Sterne: Rafi und Sam

Umstritten ist er. Aber auch extrem populär. Mit und ohne seinen Partner Rafi Rachek mischt der Reality-Stern Sam Dylan gehörig alle Trash-TV-Formate auf.

Los ging alles 2019 mit seiner Teilnahme bei „Prince Charming“, es folgten unter anderem „Kampf der Realitystars“ und sogar „Promiboxen“. Im Oktober letzten Jahres eröffnete er einen Laden in Köln: „The House“ im Rhein-Center. Hier kann #mensch Disney-Produkte erstehen. Mit seinem Rafi als Begleitperson an seiner Seite geht es nun in den australischen Dschungel.

„Ich bin das richtige Gewürz für jede Show. Mit mir wird es garantiert spannend“, zitiert ihn RTL vorab. „Ich war in der besten Schule und jetzt kann das größte Format, das es in Deutschland gibt, kommen.“ Ideen, wie er sicher durch den Dschungel kommt, hat Sam Dylan auch: „Ich werde einfach schlafen. Wenn mich keiner weckt, mache ich auch keine Nachtwache. Schlaf ist nun mal wichtig und ist ja auch eine Competition.“ Und wie hat sein Partner auf die geplante Teilnahme regiert? „Rafis erste Worte zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: ‚Warum nicht ich?‘ Er hat mich gezwungen, die Produktion anzurufen und zu sagen, dass ich ohne Rafi nicht ins Camp gehe.“ Sorgen, dass er es sich mit seinen Fans verscherzt, hat der Cloppenburger nicht: „Entweder hasst oder liebt man mich und das ist auch völlig fein.“ Wir sind sehr gespannt! Die 18. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 24. Januar.

Expand Fotos: M. Rädel Julian F.M. Stoeckel: Unterhaltung in Krisenzeiten Julian F. M. Stoeckel und ein Star

Noch mehr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Im Anschluss an die Ausstrahlung der Live-Shows präsentiert unter anderem Dragqueen Olivia Jones täglich live die Show „Die Stunde danach“ aus Köln. Und ein Reporter*innenteam berichtet täglich ergänzend aus Australien, außerdem sollen Ex-„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Camper Julian F.M. Stoeckel bei „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ sowie der 2008er-Dschungelkönig Ross Antony bei „Punkt 12“ die Geschehnisse im Camp live im Studio „betratschen“. Klingt gut ... www.rtl.de

Wir sind auch auf Instagram: