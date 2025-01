Sam Dylan will Dschungelkönig werden

×

Foto: RTL / Pascal Bünning Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Moderator*innen Sonja Zietlow und Jan Köppen wissen, wie #mensch unterhält

Foto: M. Rädel Désirée Nick Die Entertainerin, Schauspielerin und Autorin Désirée Nick gewann 2004 die „Dschungelkrone"

Der einst in Cloppenburg geborene Sam Dylan ist eines der bekanntesten queeren TV-Gesichter. Wird er der Dschungelkönig der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“?

Die neue Staffel startet am 24. Januar 2025. Und im Anschluss an die Ausstrahlung der Live-Shows präsentiert unter anderem Dragqueen Olivia Jones täglich live die Show „Die Stunde danach“ aus Köln. Ja, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist ein sehr umstrittenes TV- und Streaming-Format, das jedoch seit der ersten Staffel vor 20 Jahren regelmäßig Zuschauer*innenrekorde bricht. Und einfach „guilty pleasure“ in höchster Vollendung ist. Und zum ersten Mal in der Geschichte des „Dschungels“ laufen nächstes Jahr 17 Liveshows bereits in der Primetime bei RTL – und im Live-Stream auf RTL+.

Expand Foto: RTL / Boris Breuer Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / 18 „Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“ Maurice Dziwak

Und „IBES“ macht einfach Spaß! Schon, weil Promis im australischen Dschungel mal ganz anders zu erleben sind ... Launisch, gestresst, lieb, sympathisch oder auch ordinär und lustig. Das lockt vor die Empfangsgeräte. „Am Ende zählt nur die eigene Persönlichkeit. Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars. Das Zusammenleben im Team, der gemeinsame Überlebenskampf wird zur obersten Priorität. Individuelle Wünsche und Befindlichkeiten müssen zurückgestellt werden. Im Dschungel gibt es keinen Promi-Bonus“, so der Sender über die Show, die 2025 dann seit über zwei Jahrzehnten unterhält. Die Entertainerin, Schauspielerin und Autorin Désirée Nick gewann 2004 die „Dschungelkone“, auch Herr Glööckler war schon dabei.

Täglich um 20:15 Uhr können wir ab Januar 2025 den neuen Stars – mit dabei sind unter anderem Pierre Sanoussi-Bliss, Maurice Dziwak, Timur Ülker und Sam Dylan (großes Bild ganz oben) – bei den Prüfungen, beim Streiten, Kochen, Essen und Lamentieren zuschauen. Dafür gab es übrigens 2023 den „Deutschen Fernsehpreis“ in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“.

Noch mehr „IBES“: Ein Reporter*innenteam berichtet täglich ergänzend aus Australien, außerdem sollen Ex-„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Camper Julian F.M. Stoeckel bei „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ sowie der 2008er-Dschungelkönig Ross Antony bei „Punkt 12“ die Geschehnisse im Camp live im Studio „betratschen“. www.rtl.de

