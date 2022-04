Schwul: „Mascarpone“ in Freiburg und Oldenburg

Foto: cinemedien.de „Mascarpone“

Ein Film, der das Zeug hat, DER neue queere Hit in den Kinos zu werden: „Mascarpone“. Der offizielle Kinostart ist eigentlich erst Ende Juli, ABER in ausgewählten Städtchen gibt es ihn schon vorher zu sehen.

„Mascarpone“ wird unter anderem vom 18. bis 25. Mai in Freiburg in den Friedrichsbau Lichtspielen und am 25. Juni im CINE K in Oldenburg gezeigt – im Originalton mit deutschen Untertiteln.

Zur Geschichte des Films: Der attraktive 30-jährige Antonio steht mitten im Leben, doch als seine langjährige Ehe zerbricht, ist es so, als würde man ihm den Boden unter den Füßen wegziehen. Seine Beziehung zu Lorenzo war alles für ihn und auf einem Schlag steht der angehende Architekt vor dem Nichts. Er hat keine Bleibe, keinen Job und ohne Liebe keine Perspektive mehr. Doch als Antonio ein Zimmer bei dem unbedarften und egozentrischen Denis bekommt, ändert sich sein Leben Stück für Stück. Er findet dank der Hilfe seines Vermieters einen Job in der Bäckerei des gutaussehenden Luca und entscheidet sich bald eine Ausbildung zum Konditor zu starten. Fortan will sich Antonio auf sich selbst fokussieren und sich nicht mehr von einer Beziehung abhängig machen. Selbstfindung als Single ist sein neues Credo. Bis Antonio den charmanten Mailänder Thomas kennen und lieben lernt …