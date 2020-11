Schwule an die Buzzer!

× Erweitern Foto: F. Dicks Seit über zehn Jahren begeistert das Erfolgsformat TAKE ME OUT das Fernsehpublikum, jetzt dürfen Schwule ran

Regenbogenflagge Ilka Loch, Producerin bei UFA Show & Factual: „Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen. Hauptsache es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen! Und diese Botschaft wollen wir mit TAKE ME OUT – BOYS BOYS BOYS in die Wohnzimmer transportieren.“

Im Januar wird eine – erst mal zweimalige – Dating-Show die Community an den Bildschirmen amüsieren.

Am 2. Januar 2021 um 23 Uhr und am 9. Januar 2021 um 22:30 Uhr zeigt RTL zwei besondere Ausgaben der erfolgreichen Dating-Show „Take Me Out“, schwule Männer dürfen an den Buzzer, moderieren wird Comedian Ralf Schmitz. Wird jetzt alles anders? Nein.

„Die Regeln bleiben gleich“, so der Sender vorab. „Ein mutiger Mann stellt sich dem Urteil 30 schwuler Single-Männer. Die Single-Männer, die der Kandidat nicht von sich überzeugen kann, können in drei Runden den Buzzer drücken und scheiden somit freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Männer im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Der Kandidat wählt seine zwei Favoriten aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seinen Herzbuben zu entscheiden, um diesem bei einem Date in der legendären Take Me Out-Limousine näherzukommen.“

Nach all den Feiertagen und noch mitten in der Corona-Pandemie eine durchaus spaßige Unterhaltung in dunklen Zeiten. Und für schwule – für queere – Sichtbarkeit wird so auch gesorgt.

www.rtl.de/take-me-out