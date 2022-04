ARD: Neue Staffel schwuler Serie

× Erweitern Foto: ARD Degeto, Andrea Hansen ARD, All You Need

Foto: ARD Degeto / A. Hansen Frédéric Brossier als Robbie

Die schwule Serie „All You Need“ geht weiter! Schon ab dem 22. April ist die erfolgreiche Berliner Dramedy-Serie in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Premiere der zweiten Staffel wird am 20.4. in Köln gefeiert.

„All You Need“ zeigt den Alltag schwuler Männer in Berlin. Dazu erklärt Nataly Kudiabor, Produzentin UFA Fiction: „Wir fangen endlich an, auf den Bildschirmen abzubilden, wie unsere Gesellschaft wirklich aussieht. So rückt Diversität ganz selbstverständlich in die Mitte unserer Arbeit. Das ist mir und auch der UFA sehr wichtig. Benjamin Gutsche hat eine moderne und emotionale Serie geschaffen, die uns in die urbane Welt eines queeren Freundeskreises entführt. (Same)Sex and the city is back! Popcorn und Taschentücher bereithalten!“

Foto: M. Rädel Berlin Skyline Die Serie spielt in Berlin

Mit dabei ist auch Frédéric Brossier, der den Robbie spielt. Im Interview verriet er uns über seine Beteiligung an und seine Motivation bei der Serie: „Es ist längst überfällig, dass es auch hierzulande eine Serie mit queeren Hauptrollen gibt. Ich erhoffe mir, dass die Leute bei der Serie in vielerlei Hinsicht mitfühlen und erleben, dass Liebe nichts mit der Sexualität zu tun hat. Liebe ist frei und es ist egal, ob ich als Mann einen Mann liebe, als Frau eine Frau oder als Mann eine Frau – oder eben divers. Das Schöne an dieser Produktion für uns als Schauspieler war, dass auch wir uns in die Figuren verliebt haben.“

Foto: ARD Degeto / A. Hansen Kuss – Szene aus der ARD-Serie „All You Need“ Ab Ende April dann auch im TV, genaue Sendetermine folgen

Zur Handlung: Vince (Benito Bause) und Tom (Mads Hjulmand) hatten einen One-Night-Stand. Jetzt will weder sein bester Freund Levo (Arash Marandi) noch seine große Liebe Robbie (Frédéric Brossier) etwas von ihm hören. Levo stürzt sich ins schwule Nachtleben und versucht sich auf einer Sexparty abzulenken. Mitten im hedonistischen Tanz trifft er auf Rugby-Trainer Andreas (Tom Keune) – der gerade Robbie in sein Rugby-Team aufnehmen möchte …

www.daserste.de/unterhaltung/serie/all-you-need