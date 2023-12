Schwule Filmkunst!

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Eine Szene aus „I Love You More“

Nitzan Giladys „In Bed“ und Erblin Nushis „I Love You More“ sind gleich zwei Filme, die im Januar auf DVD erscheinen und zudem von OUTtv supportet werden. Zwei erotische Dramen, die bestens unterhalten und dich vor dem Bildschirm fesseln werden.

Bei „I Love You More“ geht es um Sehnsucht, Liebe und Druck seitens der Familie. Nach einem Jahr Online-Kuschelkurs und heißen Telefonaten ist Ben, ein hübscher, aber schüchterner Teenager aus Albanien, überglücklich, endlich seine erste (aber heimliche) Liebe, Leo, zu treffen. Voller Vorfreude und Leidenschaft schmiedet Ben Pläne für sein lang ersehntes romantisches Rendezvous mit Leo, der in nur einem Monat aus Deutschland anreist. Alles muss perfekt sein. Doch als Bens Mutter ihn und die Familie mit einer lebensverändernden Chance überrascht, gerät das kommende Treffen mit Leo ins Wasser zu fallen. Warum? Die Familie hat endlich die Chance, ein neues Leben in den USA zu starten. Sie haben die lang ersehnten Greencards endlich bekommen und der Umzug soll schnell in Angriff genommen werden. Auch Ben träumte schon lange von dieser neuen Chance auf ein besseres Leben in den USA, doch muss der Umzug wirklich vor Leos Besuch stattfinden?

Ganz anders sind die Themen bei dem Thriller aus Israel: „In Bed“: Die Sonne scheint, die Musik ist mitreißend und die Stimmung ist bombastisch. Der heiße Guy und seine beste Freundin Joy genießen die Pride Parade in vollen Zügen, mit guter Laune, Alkohol und sexy Outfits. Doch plötzlich sind Schüsse zu hören. Eine tödliche Schießerei setzt dem Glück der Freunde und aller Teilnehmer der Parade ein jähes Ende. Guy und Joy suchen Schutz in Guys Wohnung und nehmen auch einen anderen Teilnehmer der Parade, Dan, auf, der unter Schock zu stehen scheint. Guy ist zwar geschockt von den Ereignissen des Tages, aber gestärkt durch einen Vorrat an Freizeitdrogen ist er fest entschlossen, weiterzufeiern und dem mysteriösen und gutaussehenden Dan näherzukommen. Was folgt, sind halluzinatorische 24 Stunden voller Sex und Paranoia, in denen die Grenzen zwischen Intimität und Gewalt erschreckend verschwimmen. Denn die Nacht des Exzesses und des Rauschs offenbart nicht nur die Monster in Guys Kopf, sondern auch jene in seinem Bett ... www.pro-fun.de