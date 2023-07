Schwule Väter, schwule Liebe auf ZDFneo

×

× Erweitern Foto: ZDFneo / Ramin Morady In den 1980ern noch ein Skandal, inzwischen möglich und wichtig, zu sehen: Liebe in allen Facetten

Foto: M. Rädel Kind Einhorn

Ein Thema, das sogar bei unseren Leser- und Follower*innen immer wieder heiß diskutiert wird, ist das Thema einer sechsteiligen Instant-Fiction-Serie in der ZDF-Mediathek und auf ZDFneo im TV: der Kinderwunsch.

Mittlerweile ist es rechtlich (endlich) möglich, aber mitunter belastender als erwartet. Davon erzählt diese Mini-Serie mit einer Prise Humor und dem notwendigen Ernst.

Erleben können wir in „Ready.DaddyGo!“ das schwule Münchner Paar Michel (Fridolin Sandmeyer) und Dirk (Florian Jahr), das es geschafft hat, einen Adoptionsvertrag zu bekommen. Doch die Warteliste erscheint endlos und es kommt zu Spannungen beim Paar, da scheinbar das Thema Kind alle anderen Themen erdrückt. Und dann ist die Liebe futsch. Das Ende aller Bemühungen? Nein. Schriftlich verrät die verantwortliche ZDF-Redaktion, Elisabeth Müller und Sebastian Hünerfeld, dazu: „,Ready.Daddy.Go!' erzählt die Geschichte eines Kinderwunschs am Beispiel einer queeren Hauptperson, die bereit ist, so wirklich einiges für die Erfüllung dieses Wunsches zu tun. Dabei kann der 'übliche' Aspekt der biologischen Uhr außer Acht gelassen werden. In der Serie liegt die Besonderheit in der überhöhten und humorvollen Sichtweise einer queeren Figur auf die über-bürokratischen Abläufe des Kinderkriegens, einer Angelegenheit, die für Hetero-Paare die normalste auf der Welt ist.“ Eine Serie, ein mal ganz anders ist als das, was viele mit dem ZDF verbinden. Berührend, sehr gut gemacht, ausreichend dramatisch und zugleich lustig. Bitte mehr davon!

„Ready.Daddy.Go!" ist ab Donnerstag, 10. August, 10 Uhr alle Folgen zum Binge-Watching in der ZDF-Mediathek zu sehen. Im Fernsehen etwas später, ab dem 22. August immer dienstags ab 21:45 Uhr auf ZDFneo.