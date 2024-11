„Seeland – Ein Krimi vom Bodensee“ mit Hayal Kaya

× Erweitern Foto: SWR / Polyphon Film / Rudolf Wernicke Hayal Kaya

Expand Foto: SWR / Polyphon Film / Rudolf Wernicke

Heute läuft zur besten Sendezeit in der ARD ein Krimi. Fast wie immer. Aber eben nur fast, denn Hayal Kaya sorgt ab 20:15 Uhr in der Rolle der Ermittlerin Elena Barin an der Seite von Achim Schatz (Julian Bayer) in „Seeland – Ein Krimi vom Bodensee: Dämonen“ für Sichtbarkeit der trans* Community im Fernsehen.

Und das, obwohl der Film eben nicht in einer Großstadt spielt, sondern in der schönen Provinz. Was #mensch nicht denkt: In Städten wie Lindau oder auch Konstanz gibt es durchaus eine umtriebige LGBTIQ*-Szene. Und seit 2022 auch eine Krimiserie mit Deutschlands erster trans* TV-Kommissarin. Den Kolleg*innen von FOCUS online verriet die Schauspielerin dazu: „Ich mache da kein Tam-Tam draus. Ich bin grundsätzlich kein lauter Mensch. (...) Mir ist bewusst geworden, wie viele Menschen ich erreichen kann, welche Hoffnung ich ihnen geben könnte. (...) Natürlich sorge ich für eine gewisse Sichtbarkeit – ob ich will oder nicht.“ Und darum geht es in dem zweiten Film der Reihe: Eine an einem Schiff festgebundene Leiche wird aus dem Bodensee geborgen und in einem Hotel der Stadt wacht ein Gast (Tilman Strauß) schwerverletzt auf ... www.ard.de

Expand Foto: M. Rädel

Aus der pittoresken Ferienregion an den Alpen mit ihren Burgen, Schlössern, hohen Bergen, den dichten Wäldern und malerischen Stränden kommen eben nicht nur Äpfel und Wein, sondern auch Krimis und Chart-Musiker*innen wie Glasperlenspiel und Künstler wie Lars Deike. Bekannt ist der Bodensee zudem für die Insel Mainau und die Pfahlbauten. Und der international bekannte (Mode-)Designer Philipp Plein besuchte hier in Süddeutschland das Internat Schloss Salem. Oifach schee hier!

