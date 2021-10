Neue Prinzen braucht das Land

× Erweitern Foto: TVNOW Prince Charming

Das mit dem Grimme-Preis prämierte Format basiert auf „Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios, Staffel 3 wird bei VOX ausgestrahlt

Sichtbarkeit ist wichtig. Und sie geht genau so. Unter anderem. Drei Staffeln lang zeigte „Prince Charming“ der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft schon, wie schwule, queere Männer sein können.

Ohnehin war es durchaus ein Paukenschlag, dass ein großer Sender es wagt, eine schwule Datingshow zur besten Sendezeit zu bringen. Samt lesbischen Ableger. Danke erst mal. Und die gute Nachricht ist: Es wird eine vierte Staffel „Prince Charming“ geben. Du kannst dich jetzt bewerben!

Foto: TVNOW Prince Charming Max machte 2021 mit

„Aufgrund des überragenden Erfolgs und der starken Abrufzahlen schickt TVNOW (bald RTL+) die Gay-Datingshow deshalb in die Verlängerung! Ab sofort können sich interessierte Singles, die ihren Traumprinzen kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben. Alle Informationen rund um die Bewerbung sind unter tvnow.de/casting abrufbar“, so das Team von RTL via E-Mail an uns. Das verbreiten wir doch gerne!

Und es gibt noch was Feines: „Als besonderes Extra für alle Fans gewährt TVNOW ab sofort einen kostenlosen Einblick in Staffel drei von „Prince Charming“. Von heute an sind die ersten beiden Episoden sieben Tage lang im Free-Bereich verfügbar!“

2019 startete das erste schwule Dating-Showformat, eine Art schwuler „Bachelor“ auf dem Streaming-Dienst TVNOW, April 2020 dann auf VOX. 2020 gab es den renommierten Grimme-Preis, da: „Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn. (…) nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung, (…) auch eine neue Art von Märchen“. Am 12. Oktober ist das Finale der 3. Staffel „Prince Charming, wen Kim Tränka wohl zu seinem Prinzen machen wird? www.tvnow.de/specials/casting