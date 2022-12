Sie schlucken wieder!

× Erweitern Foto: RTL / Ruprecht Stempell Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zusammen lustig: Sonja Zietlow und Jan Köppen

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2018 Diese TV-Gesichter waren schon dabei. Die Stars für 2023 sind noch geheim ...

Reis und Bohnen, Obst und Hoden. Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, das „Dschungelcamp“ kommt zurück.

Moderatorin Sonja Zietlow und „Dschungel-Neuling“ Moderator Jan Köppen werden ab Mitte Januar wieder Prominente und ehemalige Stars im TV vorführen, nein, begleiten, wenn allerlei Dschungel-Prüfungen bestanden werden müssen.

Foto: RTL / Stefan Menne Dr. Bob Publikumsliebling Dr. Bob passt wieder auf, dass es allen gut geht

Sonja Zietlow: „Ich kenne das – alte Umgebung neuer Typ, das ist mein Leben. [lacht] Nein, im Ernst. Ich freu mich sehr, dass es Jan ist. Er ist ein wirklich netter Typ. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er einfach zu schlank und jung ist. Wenn er noch ein wenig älter wäre und ein bisschen dicklicher, dann würde ich besser daneben aussehen, aber ich werde mich anstrengen.“ Jan Köppen: „Ein paar Wochen sind es noch, für dich könnte ich bis dahin noch 20 Kilo und Geheimratsecken draufpacken... Ich mache alles und man darf auch alles mit mir machen - ich bin ja der Neue.“

17 (Live-)Shows wird das Moderator*innen-Duo Lustiges und Ekliges in unsere Wohnungen bringen, auch Stars wie Prince Damien, Désirée Nick und Harald Glööckler nutzten schon diese Chance, sich einmal ganz anders zu präsentieren. Obwohl seit Jahren in der Kritik ist diese Show ein Dauerbrenner im Fernsehen – #mensch ergötzt sich eben gerne daran, wenn andere Dinge tun müssen, die eklig oder extrem anstrengend sind. Wir auch, #GuiltyPleasure.

Am 13. Januar 2023 um 21:30 Uhr geht es wieder los mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, das queere Team von RTL freut sich schon drauf und schreibt uns: „Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens, mitten im australischen Dschungel und vor den Augen von TV-Deutschland. Wer wird 2023 Königin oder König des Dschungels und beerbt den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlović?“ Gedreht wird wieder in Australien. „Ich freue mich natürlich sehr, dass wir wieder in Australien sind, es ist einfach das Original. Auch über die Zeitverschiebung freue ich mich, dadurch kann man besser produzieren und arbeiten – und die Aussies wiederzusehen, die sind sehr herzlich, nett und lieb – du wirst sie lieben. Allerdings muss ich dazu sagen, Südafrika war auch toll, da das Land einfach so unfassbar tiefgründig ist, man fühlte sich wie im Schoße von Mutter Erde. Es ist beides großartig“, so Moderatorin Sonja Zietlow. www.rtl.de