Sie sind wieder da

In der dritten „And Just Like That..."-Staffel legen Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) und Charlotte York (Kristin Davis) wieder schick los! Trump hatte hier auch mal einen Gastauftritt (in der Vorgängerserie „Sex and the City").

„And just like that...“ Gerade, als #mensch glaubte, aus den USA kämen nur noch Hiobsbotschaften und Verschwörungstheorien, die in die Politik einfließen, stöckeln modebewusste Frauen durch eine verheißungsvolle Sonnen-Großstadt-Szenerie. Schon Am 29. Mai soll die dritte Staffel der Serie auf max (und wohl sky und WOW) starten.

Ein modernes New-York-Märchen, das nie enden will: „And Just Like That…“ begleitet schon seit Dezember 2021 die Freundinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg vom Chaos des Lebens und der Freundschaft in den 30ern hin zur noch größeren Challenge: dem Leben und der Freundschaft in den späten 50ern und frühen 60ern.

Die Serie ist der Nachfolger, die Weiterentwicklung der 1998 in den USA gestarteten Erfolgsserie „Sex and the City“. Im Mittelpunkt stand (und steht!) stets die Sehnsucht nach der großen Liebe – inmitten des rastlosen, trendbewussten Großstadttrubels. Die Suche nach dem einen Mann, sei es für flüchtige Augenblicke oder für die Ewigkeit. Dieser durchgängige, lebensbejahend umgesetzte Erzählstrang wurde immer wieder aufgelockert durch Episoden, die mal mit feiner Ironie, mal mit stiller Traurigkeit die oft absurde Wirklichkeit des urbanen Lebens einfingen. Mit Erfolg. Die ganze Welt scheint „And Just Like That...“ zu lieben und auch Sam Smith hatte dort schon einen kunterbunten Auftritt. Die erste Staffel der Serie wurde allerdings von den Zuschauer*innen als „zu woke“ kritisiert. Irgendwie war das alles zu sehr mit erhobenem Zeigefinger – aber Ende Mai 2025 soll es locker weitergehen. www.instagram.com/justlikethatmax

