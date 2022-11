Sie tut es! Katy Karrenbauer bei „Promi Big Brother“

× Erweitern Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck Katy Karrenbauer

Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck Jeremy Fragrance Noch lächelt er: Duft-Influencer Jeremy Fragrance aus Oldenburg – „Ich möchte mich nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren“

Sie kann so vieles, ist ein eher nachdenklicher Mensch, schrieb eben erneut ein wunderbares Buch, „Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater“ zum Thema Demenz, und nun zeigt sie sich mal wieder ganz anders, im TV-Knast bei Sat.1 – irgendwie passend, ist Katy Karrenbauer doch für viele Zuschauer*innen immer noch die Christine „Walter“ aus der zum Kult gewordenen Fernsehserie „Hinter Gittern – Der Frauenknast“.

Am Freitag, 18. November, um 20:15 Uhr zieht die in Duisburg geborene Schauspielerin, Autorin, Sängerin und Synchronsprecherin live in Sat.1 in das Haus von „Promi Big Brother“ ein und begibt sich dort freiwillig und zu unserer Unterhaltung unter 24-stündige Kamerabeobachtung – „völlig abgeschottet von der Außenwelt“, so der TV-Sender via E-Mail.

Das ist aber noch nicht alles, was wir heute zum Thema „Promi Big Brother“ verraten können. „Neben der Schauspielerin beruft Big Brother zwei weitere prominente Bewohner in seine Jubiläumsstaffel: Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Duft-Influencer Jeremy Fragrance“, so Sa.1. „Damit hat der große Bruder alle Prominenten enthüllt, die ab morgen für zweieinhalb Wochen in sein Haus einziehen. Einen Tag vor Start der Show gewährt der große Bruder außerdem den ersten Einblick in seine Welt und zeigt die Garage ** und den Dachboden ***“. Wir sind gespannt! video.sat1.de

** Isomatten und Schlafsäcke *** kratzige Wolldecken und Klappliegen