Sitcom mit Dragqueens

× Erweitern Foto: ZDF und Walter Wehner 76921-13-10 Eine schrecklich nette Familie: Nikki (Frederic Balonier) und Freddy (Marwin Haas) beäugen skeptisch Papa Tim (Martin Gruber), der plötzlich erstaunlich viel Zeit mit ihnen verbringen möchte, eigentlich ist er ja der Ex der Mutter ...

Foto: Facebook / catherrine.leclery Catherrine Leclery Die Kölner Diva Catherrine Leclery war mit dabei bei „Queen of Drags“ von Heidi Klum

Ende August bringt das ZDF mit „The Drag and Us“ eine achtteilige Sitcom ins Fernsehen, an der Catherrine Leclery („Queen of Drags“) nicht ganz unschuldig ist. Die Produzentin Gabriele M. Walther verrät:

„Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit der Dragqueen Catherrine Leclery. Damals habe ich mit Tom Gerhardt zusammengearbeitet, der im 5. Stock ohne Fahrstuhl wohnte. Eines Tages stand Catherrine als umwerfend gutaussehende Frau im Eingang und rief durch das ganze Treppenhaus zu Tom nach oben. Er kam sofort runter, um ihren riesigen Koffer hochzutragen. Ich habe meine schwere Tasche wieder allein hochgetragen und dachte mir: Irgendwas mache ich falsch. Diese Begegnung hat mich nachhaltig beschäftigt und war der Auslöser für die Sitcom The Drag and Us.“

Die Serie erzählt mit viel Witz und Kalauern, was passieren kann, wenn eine Dragqueen bei einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Söhnen einzieht ... Los geht es mit „The Drag and Us“ am Dienstag, 31. August um 23:45 Uhr mit zwei Folgen am Stück. Danach immer dienstags je eine Folge um 0:15 Uhr. In der Mediathek sind ab dem 31.8. 10 Uhr alle Folgen für ein Jahr abrufbar.