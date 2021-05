VORANKÜNDIGUNG: „Sommer 85“ von François Ozon

× Erweitern Foto: Wild Bunch Germany Sommer 85, François Ozon

Das Buch „Tanz auf meinem Grab / Dance on My Grave“ von Aidan Chambers war 1982 eines der ersten Bücher, die eine homosexuelle Liebesgeschichte erzählten und in großen Verlagen erschienen. François Ozon hat es nun verfilmt.

Foto: Wild Bunch Germany Sommer 85, François Ozon Alexis (Félix Lefebvre) und David (Benjamin Voisin)

Die Story in aller Kürze: Alexis gerät beim Segeln an Frankreichs Mittelmeerküste in Seenot und wird vom coolen David (Benjamin Voisin) gerettet. Die beiden Teenager haben eine leidenschaftliche Affäre, doch Alexis (Félix Lefebvre) will David nur für sich, der hingegen will Spaß mit vielen Menschen ...

Der womöglich beste Coming-of-Age-Film des Jahres über die erste Liebe, schwule Sehnsucht, das Erwachsenwerden! Das Buch „Dance on My Grave“ ist zu Recht ein Klassiker, dieser Film sollte es werden. Kinostart ist wohl der 1. Juli. Unbedingt anschauen! Unser Interview mit François Ozon folgt im Juni.

Foto: Facebook/francoisozon François Ozon

Über François Ozon

Der am 15. November 1967 in Paris geborene Regisseur ist einer DER Meister des queeren Kinos. Seit seinem Kino-Debüt „Sitcom“ in 1998 hat sich Francois Ozon als wichtiger französischer Regisseur etabliert – Homosexualität spielt in allen seinen Filmen eine Rolle. Ihm verdanken wir Filme wie „Frantz“, „8 Frauen“, „Swimming Pool“, „Été 85“ und auch „Die Zeit die bleibt“. Große Filmkunst, queere Geschichten, starke Diven und alles herrlich leicht und etwas dramatisch und skurril.