Start im Juni: „And Just Like That…“

Foto: RTL / ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license And Just Like That Eigentlich ging es immer um die Suche nach der wahren Liebe in der hektischen und so extrem hippen Großstadt

Große Freude! Die erfolgreiche Serie mit Sarah Jessica Parker (spielt die Carrie), Cynthia Nixon (als Miranda) und Kristin Davis (als Charlotte) kommt Ende Juni 2023 zu Sky und WOW.

Mit dabei ist auch wieder John Corbett als Aiden, der einst bei der Vorgänger-Serie „Sex and the City“ die Fans verzauberte. Von Carrie allerdings verschmäht wurde.

Ab dem 22. Juni können wir nun dabei sein, wenn Hingucker Aiden erneut in Carries Leben kommt. Und all die Turbulenzen, die Charlotte als (fast) Helikoptermutter mit ihren Kindern erlebt: Pubertät, Transgeschlechtlichkeit beim Nachwuchs und eben lebenslustig sein in New York. Nicht weniger turbulent geht es bei Miranda zu, die sich weiter in Liebeswirren und Leidenschaften stürzt. Und das lieben wir doch alle, oder?