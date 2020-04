Bette, Shane und Alice sind wieder da

× Erweitern Foto: sky.de The L Word: Generation Q

Nur immer schwule Männer im TV? Nein. Von 2004 – 2009 sorgten Frauen in der Serie „The L Word“ für homosexuelle Sichtbarkeit im Fernsehen. Jetzt kommen sie zurück.

Am 15. April wird es soweit sein, das Spin-off „The L Word: Generation Q“ wird immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sein – und über Sky Ticket, Sky Go sowie Sky Q auf Abruf. Die lesbische Serie knüpft nahtlos an die damaligen sechs Staffeln an, es gibt ein Wiedersehen mit alten Charakteren und natürlich auch neue Gesichter.

Seit 2009 ist viel passiert: So hat Bette Porter (Jennifer Beals) ihre große Liebe Tina (Laurel Holloman) geheiratet – und ist inzwischen wieder geschieden. Die gemeinsame Tochter Angelica (Jordan Hull) ist ein Teenager und lebt bei Bette, die die erste lesbische Bürgermeisterin von L. A. werden will. Bei ihrem Kampf gegen Homophobie kann sich Bette auf die Unterstützung von Alice Pieszecki (Leisha Hailey), die als Moderatorin einer Talkshow ebenfalls im Rampenlicht steht, verlassen. Ihre gemeinsame Freundin Shane McCutcheon (Katherine Moennig) eröffnet gerade eine lesbische Bar in Los Angeles und versucht ihre Beziehung zu Quiara (Lex Scott Davis) zu retten ...

Die queere Serie über lesbische Liebe und Liebeskummer, Partys, Sex sowie berufliche und gesellschaftliche Probleme und Erfolge in Los Angeles – 2004 als „neues Sex and the City“ ins Rennen gegangen – ist bis heute Kult. Und jetzt wieder da. Ab heute hier www.sky.de/tvguide/sky-atlantic-hd.