Tim Mälzer, Olivia, Bambi und Laila bei RTL+

× Erweitern Foto: RTL / Frank W. Hempel „Der Ruf nach Akzeptanz aller Lebensentwürfe, der Wahrung der persönlichen Freiheit und dem Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung ist ihre Message“

Foto: M. Rädel Bambi kann auch gruselig

Und noch andere Dragqueens, etwa Catherrine Leclery, sorgen bei „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ im Juni via RTL für Spaß und LGBTIQ*-Sichtbarkeit an den Endgeräten.

Männer, die Frauenkleidung tragen – in einer binären Welt einst verboten, dann auf den Bühnen erlaubt, oft (leider) belächelt, nicht immer ohne Gefahrensituationen. Wer sich nicht so kleidet wie die (heterosexuelle Mehreits-) Gesellschaft es erwartet, macht sich angreifbar, davon können auch die Künstler*innen dieser Show berichten. Ihnen zur Seite gestellt ist als Moderator Promikoch Tim Mälzer. Im Rahmen einer unterhaltsamen Show nähert sich RTL+ dem Thema Dragqueen.

Schriftlich verrät der TV-Sender dazu: „Für die meisten wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. Sie tun das, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen.“ Gut so! Denn Sichtbarkeit, egal in welcher Form und wo, ist immer wichtig und auch richtig. Besonders gut finden wir daher, dass die Kamera die Queens außerdem bereits im Vorfeld der eigentlichen Show begleiten wird: „Denn hier versteckt sich für die Prominenten die eigentliche Arbeit. Was innerhalb der Show nur in kleinem Rahmen gezeigt wird, bietet die Doku im Anschuss in aller Ausführlichkeit“.

Zurück zur TV-Show, hierbei geht es auch und vor allem um Spaß. „Sechs Prominente verwandeln sich in zwei neuen Folgen der Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und wundervolle Outfits in atemberaubende Queens“, so RTL+. „Jorge González, Jana Ina Zarrella, Olivia Jones und Tahnee ** rätseln in zwei Panel-Teams, wer sich hinter den sechs Queens verbergen könnte. Tipps zu den wahren Identitäten können im Kostüm, dem Drag-Namen sowie in der Farb- und Musikauswahl versteckt sein. Eine Fachjury aus fünf professionellen Dragqueens (Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Danny Ma Fanny und Pam Pengco) bewertet in drei Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheidet Runde um Runde, für wen an dieser Stelle Schluss ist. Am Ende kann nur eine der Queens den Sieg mit nach Hause nehmen - so und nicht anders verlangt es das Gesetz einer knackigen Drag-Competition.“ Wir freuen uns auf eine klasse Show mit Botschaft und queerer Prominenz – ausgestrahlt wird „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ samt Making-of-Doku am 2. und 9. Juni ab 20:15 Uhr. rtl+

** Die Comedienne heiratete unlängst ihre Frau Juliette Schoppmann