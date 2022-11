„To Wong Foo, Thanks for Everything“ – jetzt als Blu-Ray

× Erweitern Foto: Universal Pictures Chi-Chi Rodriguez aka John Leguizam, Miss Noxeema Jackson aka Wesley Snipes und Miss Vida Boheme aka Patrick Swayze

1995 traute sich Hollywood erstmals, Dragqueens ins Zentrum eines Kinofilms zu stellen, nicht als schmückendes, albernes Beiwerk. Und diese Dragqueens waren schon damals prominent: Miss Noxeema Jackson aka Wesley Snipes („New Jack City“, „Rising Sun“, …), Miss Vida Boheme aka Patrick Swayze („Dirty Dancing“, „Ghost“, …) und Chi-Chi Rodriguez aka John Leguizamo („Carlito's Way“, „Super Mario Bros.“, …).

Heute wäre der Aufschrei groß, ja, es waren heterosexuelle Männer, die nur für den Film zu Dragqueens wurden. Aber genau SO erreichte man Mitte der 1990ern Sichtbarkeit für die LGBTIQ*-Community.

Anhand eines Roadtrips des Trios quer durch die USA von New York nach Hollywood, den die drei Dragqueens auf sich nehmen, um sich dort nach einem Wettbewerb in New York ebenfalls mit anderen Queens zu messen, vermittelt der Film Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Akzeptanz. Mit dabei sind auch RuPaul und Lady Bunny.

Die Musik zum Film kommt unter anderem von House-Legende Crystal Waters, dem Rap-Trio Salt 'N' Pepa **, Soul-Größe Chaka Khan, dem Komponisten Peter I. Tschaikowsky, Weltstar Tom Jones und der 1980er-Pop-Legende Cyndi Lauper. Wir verlosen drei Blu-Rays!

** Salt 'N' Pepa sind inzwischen als Duo ab und an live zu erleben und bekamen (als Trio) unlängst einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“