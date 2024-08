Unser liebstes Märchen kommt zurück

× Erweitern Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ Copyright: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Bundesweiter Kinostart: 12. Dezember

Expand Foto: New Line Cinema Sir Ian McKellen als Gandalf in „Der Herr der Ringe“

Aber anders … „Der Herr der Ringe“ nach J. R. R. Tolkien geht weiter. Und damit meinen wir nicht die (unserer Meinung nach grandiose) Serie auf amazon, sondern einen Kinofilm, der Ende des Jahres in den Lichtspielhäusern starten soll.

„Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ von Regisseur Kenji Kamiyama spielt 183 Jahre vor den Ereignissen von „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“. Während die „Herr der Ringe“-amazon-Serie namens „Die Ringe der Macht“, die zweite Staffel läuft in wenigen Tagen an, einem erklärt, wann und warum Sauron böse wurde und wie all die Zusammenhänge sind (und dabei eine herrlich diverse Schauspieler*innen-Truppe in grandiosen Settings spielen lässt), so wagt Regisseurs Kenji Kamiyama wohl ganz Neues. Er machte einen Anime-Film! Obwohl sein Film sich an den inzwischen zu Klassikern gewordenen drei Filmen von Peter Jackson mit unter anderem Sir Ian McKellen (kleines Bild rechts) orientiert, ist es ein Film im Manga-Stil. Wie findet ihr das? Unser Herz schlägt mehr für die „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“-Serie, einen Trailer dazu bekommst du hier:

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: