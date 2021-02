FILM: Village Berlin und Queer Matters e.V.

× Erweitern American Black Gay Male Representation, „Tongues Untied” – Marlon Riggs, 1989

#blacklivesmatter / #queerlivesmatter

Im Februar wird alljährlich der „Black History Month“ zelebriert, auch Vips wie Krylon Superstar ** machen mit. Und das Berliner Village Community Center.

Foto: M. Rädel Krylon und Paisley Krylon und Paisley ca. 2004

Am 23. Februar zeigen Queer Matters e.V. und das Berliner Village Community Center den experimentellen 1989er-Dokumentarfilm „Tongues Untied – American Black Gay Male Representation“ von Marlon T. Riggs.

In dem Film werden mit verschiedenen Stilmitteln wie Gedicht, Performance und Dokumentation Queers of Color in den Fokus gerückt. Erdrückende Homophobie innerhalb der verschiedenen Szenen und Gesellschaften, (positiver) Rassismus und diskriminierende Stereotypen werden in diesem wichtigen Dokumentarfilm durchleuchtet und thematisiert. Hier geht es zur Veranstaltungsseite: www.facebook.com/americanblackgaymalerepresentation

** Krylon Superstar aus den USA machte zur Jahrtausendwende zusammen mit Paisley Dalton das Projekt Black Girls Coalition in Berlin und war zudem einst Teil von SNAP!