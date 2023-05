Voguing & Ball Culture bei RTL+

×

× Erweitern Foto: RTL / Denis Kuhnert Family of Choice

Madonna machte den Tanz mit ihrem Welthit „Vogue“ auch im Mainstream bekannt

Voguing, extravagantes Tanzen. Ein neuer Trend? Nein, eine anerkannte Kunstform, die schon seit den 1980ern existiert. Die Queers (oft aus armen Verhältnissen), die so begannen zu tanzen, wollten so posieren wie die Models in den unerreichbaren Modemagazinen.

Foto: RTL / ©Film Five / Denis Kuhnert Family of Choice Performer Antony

In der queeren Klubwelt der USA wurde es schnell ein Hype, der die Jahrzehnte überdauerte und auch unter anderem Designer Jean Paul Gaultier, Stimmwunder Sam Smith und Sängerin Madonna inspirierte. Lineare und rechtwinklige Arm- und Beinbewegungen, elegant kombiniert mit Divenposen, Catwalk-Schreiten und Model-Fuchteln zum House-Beat: Voguing.

Scheinbar im Wettbewerb batteln sich die Tänzer*innen auf den „Laufstegen“ und Dancefloors. Doch eigentlich geht es vor allem um kunstvolle Perfektion verbunden mit Spaß. Um Community, darum, sich gegenseitig anzuspornen, zu inspirieren.

Jetzt nimmt sich auch RTL+ dieser Kunst an und widmet sich ab dem 5. Juni in seiner neuen Dokureihe „Family of Choice“ in sieben Folgen unter anderem der Gründerin des ersten Ballroom-Hauses in Deutschland Georgina, der „Legendary Mother Leo St. Laurent“. Ihre Mittänzer*innen sind ihre Wahlfamilie, ihr „House“. „Geleitet wird das House von einem Familienoberhaupt, das den Mitgliedern als Mentor*in und Vorbild dient. Gemeinsam finden sie ihre Werte zur Selbstfindung, Liebe, Identität und Akzeptanz“, so RTL+ ganz richtig und schriftlich. In diesem Sinne: #StrikeAPose! www.tvnow.de