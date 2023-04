Voll auf Loriot im Kino

× Erweitern Bild: Studio Loriot „Herren im Bad“

Bild: Studio Loriot „Der Kunstpfeifer“

Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei. Die Figuren und Szenen aus den Trickfilmen von Loriot (1923 – 2011) begleiten und erfreuen uns seit über fünf Jahrzehnten.

Kurz vor Loriots 100. Geburstag präsentiert „Loriots große Trickfilmrevue“ nun dessen gesammeltes Trickfilmwerk in neuem Glanz, erstmals im Kino und in 4K. Ein urkomischer Streifzug entlang von 31 geliebten Trickfilmklassikern, die jetzt in noch nie gesehener Brillanz auf der großen Leinwand neu erlebt werden können. Ab dem 20. April in über 180 Kinos!