Will Ferrell, Demi Lovato und Pierce Brosnan

× Erweitern Foto: Elizabeth Viggiano/Netflix Will Ferrelll Szenenbild aus „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“

Eurovision / Netflix

Netflix knöpft sich die Veranstaltung vor, die in vielen Regionen Deutschlands bei der queeren Community Kultstatus genießt, den Eurovision Song Contest.

Jener Musikwettbewerb, der Conchita Wurst und Dana International einst zu Vorbildern der Trans* und Drag-Community machte, das künstlerische Wetteifern, dass ABBAs Weltkarriere befeuerte, die Show, in der Madonna bewies, wie hämisch Teile der Presse reagieren können, wenn man mal außer Puste und eben über 60 ist.

Måns Zelmerlöw 2017 Måns Zelmerlöw

Und ist das nicht auch die Show, in deren Vorfeld der Schwede Måns Zelmerlöw erst, hm, naja, homophob falsch verstanden wurde, dann mehrmals blank zog und seit einem #Penisgate alle Herzen gewonnen hat? Ja. Genau, der Grand Prix, der ESC.

Und einer der weltweit erfolgreichsten Streaming-Dienste nimmt sich nun mit „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ diesem Thema an. Die Besetzung ist hochkarätig, Sängerin Demi Lovato, Comedian Will Ferrell („Buddy – Der Weihnachtself“, „Zoolander 2“, „Austin Powers – Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat“ ...) und James-Bond-Agent-007-Darsteller, Weltstar Pierce Brosnan. Erzählt wird von zwei Musikern aus der Provinz und der großen Chance, beim ESC aufzutreten ... Hier ist der Trailer!

www.netflix.com