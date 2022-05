„Willkommen in Siegheilkirchen“ – Deix im Kino

Mithilfe sexistischer und mitunter auch rassistischer Stereotypen und Klischees der irgendwie dann doch eher rechten Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und dadurch Gutes zu bewirken, gelingt wenigen. Dem österreichischen Künstler Deix (1949 – 2016) schon. Und dem Team um Regisseur Marcus H. Rosenmüller auch.

Im Juli startet sein Kinofilm „Willkommen in Siegheilkirchen“ nun auch in Deutschland und wird sicher Links und Rechts provozieren. Und die meist recht gelassene katholische Kirche womöglich auch. Der Film spielt in der österreichischen Provinz in den 1960er-Jahren. „Rotzbub“, der Sohn braver Wirtsleute, hadert mit der spießigen Enge seiner malerischen Heimat und mit den nationalsozialistischen Deppen, die immer noch wirken (wollen).