(Queeres) Serienvergnügen beim ZDF

In den Dreißigern ist man nicht mehr ganz jung, noch lange nicht alt, kümmert sich langsam mehr um die Karriere denn ums Klubben und hat vor allem alle Arten Trouble am Hals. Und Liebeswirrwarr. Und eine es gut meinende Familie, die nicht mit Ratschlägen geizt. Und womöglich noch interessierte Nachbarn und Freunde, die einem nicht immer Ruhe gönnen.

Ja, man ist im Leben angekommen, oberste Prämisse ist nicht mehr Spaß, sondern Sicherheit. Mietvertrag und Gartenfreuden statt verkatert im Minijob. Aber keine Angst, der Spaß ist in diesem und ab diesem Lebensjahrzehnt noch nicht vorbei. Die brandneue Serie „WIR“ erzählt mit ganz wunderbaren Darstellern aus dem Leben eines Freundeskreises in den Dreißigern. „Habe ich meine Ziele erreicht? Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich oder habe ich einen falschen Weg eingeschlagen?“ – Fragen, denen sich Helena, Annika, Tayo, Maik, Linh, Emre und Mel stellen.

„Jede Woche wird eine neue Folge in der ZDFmediathek veröffentlicht und bietet einen neuen Sehanreiz für unsere Serienfans, mit denen gemeinsam das Projekt weiterentwickelt wurde. Wir haben unserer jungen Zielgruppe die Frage gestellt: Was wollt ihr sehen, und wie wollt ihr es sehen? Und das Ergebnis steht ab dem 17. September 2021 für alle in der ZDFmediathek“, so Dr. Nadine Bilke, Senderchefin ZDFneo über „WIR“. Im „normalen TV“ ist die Serie dann ab Freitag, 15. Oktober, 20:15 Uhr zu genießen. Staffel 2 ist schon in der Planung, dafür ist dann Axel Ranisch als Regisseur im Gespräch. Wir freuen uns! www.zdf.de/sender/zdfneo