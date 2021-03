× Erweitern Foto: S. Reagh XPOSED International Queer Film Festival Die „Lolly Awards“, die Preise des Festivals

Die 15. Ausgabe des internationalen Community-Filmfestivals ist für Ende Mai geplant. Noch bis zum 30. April können Kreative ihre Filmkunst einreichen.

2020 fiel der queere Film-Event aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leider aus, 2021 soll er stattfinden, so zwei der Masterminds, Merle Groneweg und Bartholomew Sammut, die sich zusammen mit dem gesamten Team nicht nur darauf freuen, sondern auch schon vorbereiten. Zugleich wird dieses Jahr der 15. Geburtstag begangen! Wir gratulieren.

Foto: Hadi Rehman Videostill aus Abdullah Qureshi „Journey To CharBagh“, ein Film über queere Liebe aus muslimischer Perspektive

Was für Kurzfilme werden gezeigt? Zum einen brandneue Werke: „Die eingereichten Projekte sollten Perspektiven zu queeren Themen eröffnen, die über etablierte LGBTIQ*-Darstellungen des Mainstream-Nischenkinos hinausgehen“, wird vom Team auf der Homepage verraten. Aber auch sechs von der Jury Ausgewählte aus dem Vorjahr: „Formal, geografisch und thematisch repräsentieren die Arbeiten ein breites Spektrum. Neben dem audiovisuellen Essay GALATÉE À L'INFINI, der sich mit der Unterwerfung des weiblichen Körpers. Körperlichkeit ist hier ein Schlüssel zur Befreiung. Sie ist der Ausgangspunkt nicht nur für die Suche nach neuen Ausdrucksformen, sondern auch für die Befreiung, wie dies bei den eindringlichen poetischen Reflexionen über die Seltsamkeit in JOURNEY TO THE CHARBAGH und PIRATE BOYS der Fall ist. Selbstbestimmung und Aneignung werden auch in BATERÍA sorgfältig gefeiert, wo eine einsame Kamera ein ganz besonderes Reisegebiet durchstreift – und sich nach utopischen Räumen in der Gegenwart sehnt.“

Wann findet der Event statt? „Fünf Projekte – Form ist offen für fiktive, dokumentarische, animierte, experimentelle oder essayistische Formen, aber auf maximal 10 Minuten begrenzt – werden am 29. Mai für einen öffentlichen Pitch im Aquarium ausgewählt.“

29.5., XPOSED International Queer Film Festival, Aquarium, Skalitzer Straße 6, Berlin, sollten zu diesem Zeitpunkt keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden können, dann steigt der Event digital. www.xposedfilmfestival.com