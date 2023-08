Zurück im Kino: „ABBA: The Movie“

ABBA Das Comeback 2021 war eine Überraschung und zudem ein weltweiter Erfolg

Die vier Künstler*innen Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog beeinflussten mit Klassikern wie „Dancing Queen“ und „Lay All Your Love on Me“ zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt.

Die Pop-Band ABBA aus Schweden inspirierte Stars wie Madonna, Kylie, Ace of Base, Cher ** und MIKA. Schier endlos erscheint die Liste der Erfolge: „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Knowing Me, Knowing You“ oder auch „Super Trouper“, „The Day Before You Came“, „S.O.S.“, „Voulez-Vous“, „Summer Night City“ und „The Winner Takes It All“ sind nur einige der Hits. 2021 meldeten sich die vier Skandinavier*innen mit dem Album „Voyage“ und Welthits wie „Don't Shut Me Down“ (Platz 1 in u. a. Schweden) und „I Still Have Faith in You“ (Top 3 in u. a. Deutschland) für ein weltweit gefeiertes Comeback zurück. „Voyage“ erreichte Platz 1 fast überall auf der Welt! Es folgten Konzerte mit ABBA-Avataren und Live-Band in London. Und jetzt kommt ABBA in die Kinos.

Denn 1977 gab es, passend zur etwa zeitgleichen Veröffentlichung der LP „The Album“, einen Film. Der hieß ganz simpel: „The Movie“. An zwei Tagen im September, am 17. und 19.9., kann #mensch ihn erneut auf der großen Leinwand sehen. Mehr Informationen bekommst du hier: www.abbathemovie.com

** Inspiriert durch den Erfolg des „Mamma Mia!“-ABBA-Musicals und des gleichnamigen 2008er-Films, wirkte Cher 2018 beim zweiten Film mit – und coverte sich fleißig durch den ABBA-Katalog.