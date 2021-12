Zwillingswirrwarr, DDR-Trouble und viel Glamour

× Erweitern Foto: ZDF / Mathias Bothor Der Palast / Friedrichstadt-Palast

Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast Der Friedrichstadt-Palast ist eine der Institutionen Berlins, die sich ganz klar zu Diversität und der LGBTIQ*-Community bekennen

Das ZDF erfreut zum Jahresanfang mit einem Event-Dreiteiler zur besten Sendezeit. Erzählt wird in „Der Palast“ von einem durch die DDR getrennten Zwillingspärchen, Ost-Solotänzerin Chris und Zwillingsschwester Marlene aus Westdeutschland, das sich 1988/1989 plötzlich gegenübersteht. Und natürlich gibt es auch etwas Historie der Spielstätte.

Foto: Sony Music Boney M. Boney M. traten hier u. a. 1976 auf

Und die bietet viel, viel Geschichte! Denn aus dem Markthallen-Zirkus von 1873 wurde 1919 ein Kulturtempel, aus dem sich der (an etwas anderer Stelle) 1984 als Revuetheater eröffnete Friedrichstadt-Palast entwickelte, der vom DDR-Regime als Aushängeschild und zur Bespaßung der Bürger*innen genutzt wurde.

Hier konnten sich auch Queers auf der Bühne und hinter den Kulissen frei ausdrücken und Kunst für die Massen inszenieren. Daran hat sich bis heute nichts geändert, der Friedrichstadt-Palast ist eine der zentralen Kulturinstitutionen Berlins, die sich ganz klar zu Diversität und der LGBTIQ*-Community bekennen.

In dem Event-Dreiteiler mit Stars wie Friedrich von Thun, Matthias Matschke, Daniel Donskoy, Heino Ferch und Anja Kling spielt Svenja Jung in einer Doppelrolle das Zwillingspaar, das sich kurz vor dem Fall der DDR Ende der 1980er trifft. Eine eine deutsch-deutsche Familiengeschichte vor der glamourösen Kulisse des Friedrichstadt-Palastes in Berlins historischem Zentrum. Marlene aus Westdeutschland schaut sich eine glitzernde Revue im „Las Vegas des Ostens“ an, als sie plötzlich entdeckt, dass die Solotänzerin Chris ihr bis aufs Haar gleicht, vereint versuchen beide, hinter das Familiengeheimnis zu kommen, das zu ihrer Trennung kurz vor dem Mauerbau 1961 führte ... Drei Filme, die sich lohnen, großes Kino mit viel Spannung und Glitzer.

„Der Palast“ läuft am 3., 4. und 5. Januar 2022 ab 20:15 Uhr im ZDF, ab dem 27.12.2021 ist er bereits als Serie à sechs Folgen in der ZDF-Mediathek zu erleben