„Last Party for Diversity“ – Andrej Dúbravský

× Erweitern Foto: dittrich-schlechtriem.com „Seine buntfarbigen und überdimensionierten Raupen- und Insektengemälde stellt er in den Kontext mit den allgegenwärtigen Themen des Klimawandels, der Industrie und Landwirtschaft sowie der zunehmenden Bedrohung der Biodiversität“, so das Museum Bensheim auf seiner Homepage

Foto: stadtkultur-bensheim.de

Gemälde IN Installationen! Der international gefeierte Absolvent der Hochschule für Bildende Künste Bratislava Andrej Dúbravský präsentiert am 16. Dezember neue Werke bei DITTRICH & SCHLECHTRIEM in der Linienstraße 23 im schönen Berlin-Mitte.

Gezeigt wird der neue Katalog „Last Party for Diversity“ des queeren Künstlers, der anlässlich seiner jüngsten Einzelausstellung im Museum Bensheim herausgegeben wird. „Der Katalog wurde von Mario Dzurilla gestaltet und enthält Texte von Dr. Gabriele Mackert, Dr. Nadim Samman und Dr. Jan Christoph Breitwieser“, so die Galerie via E-Mail an uns. Das große Thema sein, der Name verrät es bereits, Biodiversität, kulturelle und Genderdiversität.

Produziert wurden nur 350 Kataloge, die jetzt in der Galerie und im Webshop erhältlich sind, alle enthalten eine einzigartige, vom Künstler signierte Aquarellbeilage: echte Sammlerstücke. „In ihrer vielfarbigen Coolness sind Dúbravskýs Figuren zeitgenössische Sujets“, so der Kurator Nadim Samman über den Queer, „In seiner malerischsten Form gehen seine Umrisse in den Körper über und die Grenzen zwischen Ausdruck und Zufall verschwimmen. Einige seiner Kompositionen stehen kurz vor dem Auseinanderfallen, einfach so zusammengehalten durch nur die am wenigsten abgenutzte Technik und ein Auge, das sehr viel über den historischen Kanon weiß.“

16.12., Andrej Dúbravský: „Last Party for Diversity“, DITTRICH & SCHLECHTRIEM, Linienstraße 23, Berlin, 16 Uhr, dittrich-schlechtriem.com