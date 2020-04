Alles Gute, Armando Branco!

Heute feiert der Künstler sein Wiegenfest. Schon seit der Jahrtausendwende arbeiten wir immer wieder mit dem Fotografen zusammen. Alles Liebe zum 43. Geburtstag!

Der Niederländer sucht nicht die großen Emotionen, sondern legt den Fokus auf die Gefühle, die aus interpersonalem Kontakt erwachsen. Auch der schwule Blickwinkel wird in seiner Bildsprache nie vergessen.

„Das Leben selbst inspiriert mich am meisten, obwohl das ein wenig kitschig und vage klingt. Generell liebe ich Musik, Filme, Cartoons, Essen, Gerüche, menschlichen Kontakt und die Natur. Sogar diesen negativen Bastard, der in meinem Kopf sitzt und mir sagt, ich wäre niemals gut genug“, so der Künstler.