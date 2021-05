Kunst und Hanse-Optimismus aus HH

× Erweitern Foto: Carlos Fernandez Laser Hubert Neubacher und Björn Holzweg vor der frisch bemalten Barkasse

Foto: Björn Holzweg FOTO: B. HOLZWEG Die Kunst von Björn Holzweg ist in Hamburg unter anderem in der Affenfaust Galerie zu sehen

Der Künstler Björn Holzweg setzt zusammen mit Barkassen-Meyer zu deren Saisonstart ein positives und optimistisches Zeichen für die Zukunft.

In der Hoffnung, dass bald wieder Hafenrundfahrten möglich sein werden, gestaltete der Künstler eine der Barkassen im Hamburger Hafen neu und veredelte sie (erneut!) zur Kunst, die „HANSEAT“.

Foto: M. Rädel Hamburg, Hafen, Schiffe Sehnsuchtsort Hafen ...

Foto: Facebook / louie.brown.338 Björn Holzweg Björn Holzweg

„Meine Wurzeln sind eher bei den Comics zu suchen. Comics waren so das Erste, mit dem ich mich beschäftigt habe. Daraus ist dann mein Hang zur Street-Art entstanden“, verriet uns der Künstler einmal im Interview.

„Ich habe viel von Marvel gelesen, Spiderman, Batman ... Der Schritt zu den Tieren hat sich langsam herauskristallisiert. Ich habe immer wieder Tiere gemacht und bin dort hängen geblieben. Ich stelle sie lieber dar! Mit Menschen tue ich mich immer etwas schwer.“Auf Hamburg angesprochen, sagte der Künstler: „Man hat alle Vorteile einer Großstadt, aber trotzdem kleinstädtische Strukturen. Wenn man jemanden kennenlernt, kann es immer sein, dass er jemanden kennt, mit dem man schon zu tun hatte.“

Die Barkasse lädt ein in den Hamburger Hafen, und den gibt es jetzt auch auf die Ohren. In „Hubis Hafenschnack“ spricht Hubert Neubacher alle zwei Wochen mit Hafenarbeiter*innen, Kapitän*innen, Kranführer*innen und Cafébesitzer*innen über alles, was dort gerade abgeht.

