John Palatinus: „Before There Was Mapplethorpe“

× Erweitern Foto: www.servicewerk-berlin.de John Palatinus 2012

Schwule Kunst, schwule Erotik in einer Zeit zu produzieren, in der eine diskriminierende heterosexuelle Mehrheit dies mit Gefängnis und Ächtung strafte, erforderte viel, viel Mut. Es ging dabei auch nicht nur um Sex. Es ging (und geht!) darum, so zu sein, sich so ausdrücken zu können, wie #mensch eben ist.

Einer der Wegbereiter der heutigen freien und queeren Gesellschaft (in der westlichen Welt) war John Palatinus. Er wird ab dem 18. November mit der Ausstellung „John Palatinus – ARTIST INTERRUPTED –Before There Was Mapplethorpe“ in der Galerie Friendly Society in Berlin geehrt.

„Von 1954 bis 1959 arbeitete John Palatinus als Fotograf. 1959 fand in New York eine Razzia gegen ihn und seine Mitarbeiter statt. Er verlor alle seine Arbeiten und homo-erotischen Bilder und wurde wegen Verschwörung gegen die Demokratie verurteilt. {...} Ausgestellt werden Momentaufnahmen aus einer Foto-Filmrolle von 1952, die er in Paris, Florenz und Korinth fotografiert hatte. Das war das einzige Fotomaterial, das 1959 nicht beschlagnahmt wurde, da der Film noch in der Kamera steckte“, verrät das Team der ausstellenden Galerie dazu auf seiner Homepage. „Weitere seiner Arbeiten aus Havanna, New York, Palm Springs entstanden kurz vor seinem Tod ca. 2012 – 2014.“

Biografisches: Der am 6. Juli 1929 geborene Künstler schockte und provozierte die US-Moralapostel der 1950er-Jahre. John zeigte nackte Männerhintern, Achselhaare, Schnauzer, wallende Locken, die nackte Muskel-Jungs schmückten, und kernige Machos mit viel Körperhaar. Erst 2011 wurde John Palatinus in den USA vollständig rehabilitiert, da war der Aktivist in Europa – und weltweit in der LGBTIQ*-Community – schon längst eine Legende und einflussreicher Star. 2014 verstarb der mutige Fotograf und Künstler. Danke für alles!

18.11. – 6.12., „John Palatinus – ARTIST INTERRUPTED – Before There Was Mapplethorpe“, Galerie Friendly Society, Griebenowstraße 23, Berlin, Vernissage: 12 – 18 Uhr, 15 Uhr Live Gig